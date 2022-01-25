Прямой эфир
Мир
США отправят дополнительную военную помощь на Украину
Мир
В Анталье снег выпал впервые за 29 лет
Мир
В ДНР заявили об отказе Киева обсуждать закрепление особого статуса Донбасса
Интернет
Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора
Мир
Застрявший в Стамбуле турист рассказал о ситуации в аэропорту
Общество
Городские службы Москвы заявили о готовности к предстоящему снегопаду
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности бессимптомных носителей «Омикрона»
Общество
В Петербурге введут ограничения по COVID-19 для несовершеннолетних
Мир
Президента Хорватии Милановича внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Политика
Дипломат при ООН указал на искусственное нагнетание Западом угрозы России
Сюжет:

В Белом доме озвучили позицию Байдена по ситуации на Украине

Псаки: у президента США Байдена отсутствуют интерес и желание отправлять войска на Украину
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У президента США Джо Байдена отсутствуют интерес и желание отправлять войска на Украину. Об этом во вторник, 25 января, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

«Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину», — заверила Псаки.

Она пояснила, что решение привести 8,5 тыс. американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу, о чем стало известно 24 января, предназначено только для поддержки стран «восточного фланга» НАТО.

25 января генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил об отсутствии планов Североатлантического альянса размещать войска на Украине.

При этом известно, что США, как и ряд других стран, отправляют на Украину военную помощь. Первая партия боеприпасов прибыла на Украину 22 января в рамках американской помощи из-за якобы нарастающей российской агрессии. Отмечалось, что груз включает около 200 тыс. фунтов оружия, в том числе боеприпасы для обороны линии фронта Украины. 23 января в Киев прибыла вторая партия американской военной помощи.

В США сенаторы от Демократической и Республиканской партий 21 января внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно инициативе, глава Белого дома сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией наступлении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022