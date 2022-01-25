В Белом доме озвучили позицию Байдена по ситуации на Украине

У президента США Джо Байдена отсутствуют интерес и желание отправлять войска на Украину. Об этом во вторник, 25 января, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину», — заверила Псаки.

Она пояснила, что решение привести 8,5 тыс. американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу, о чем стало известно 24 января, предназначено только для поддержки стран «восточного фланга» НАТО.

25 января генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил об отсутствии планов Североатлантического альянса размещать войска на Украине.

При этом известно, что США, как и ряд других стран, отправляют на Украину военную помощь. Первая партия боеприпасов прибыла на Украину 22 января в рамках американской помощи из-за якобы нарастающей российской агрессии. Отмечалось, что груз включает около 200 тыс. фунтов оружия, в том числе боеприпасы для обороны линии фронта Украины. 23 января в Киев прибыла вторая партия американской военной помощи.

В США сенаторы от Демократической и Республиканской партий 21 января внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно инициативе, глава Белого дома сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией наступлении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.