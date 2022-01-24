Пентагон заявил о привидении в готовность 8,5 тыс. военных для переброски в ЕС

Министерство обороны США привело в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных на случай, если понадобиться перебросить их в Европу. Об этом в понедельник, 24 января, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Пентагон привел ряд подразделений в Соединенных Штатах в состояние повышенной готовности, что свидетельствует о нашей готовности предоставить свои силы, если НАТО понадобится активизировать силы реагирования», — приводит Twitter военного ведомства слова его представителя.

Ранее в этот день намерение укреплять восточное крыло альянса в Европе подтвердили в Белом доме. На брифинге пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что США всегда высказывались о готовности укреплять восточный фланг НАТО, и официальные лица несколько недель обсуждают вопросы безопасности европейских партнеров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ранее в этот день, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.