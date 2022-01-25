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Политолог назвал один из главных страхов помощников Байдена

Политолог Дудаков назвал одним из главных страхов помощников Байдена его неосторожные выражения
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Политолог-американист Малек Дудаков назвал одним из главных страхов помощников президента США Джо Байдена его неосторожные выражения, за которые потом приходится оправдываться.

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В беседе с Lenta.Ru во вторник, 25 января, Дудаков усомнился в том, что скандал с не вовремя включенным микрофоном мог подстроить какой-либо провокатор из команды Байдена.

«Мы видим по утечкам из Белого дома, что все помощники стараются минимизировать его контакты с прессой, боясь того, что он постоянно оговаривается. И чуть ли не главный страх, что он скажет что-то неприятное, и потом придется за него оправдываться», — отметил Дудаков.

Политолог предположил, что оппоненты американского президента будут использовать против него скандал с журналистом Fox News Питером Дуси. Политолог указал на то, что оппоненты Байдена уже «говорят, что он человек несдержанный, чересчур эмоциональный, не способен выполнять функции президента». Кроме того, по его словам, они будут указывать на лицемерие Байдена и демократов в целом, которые в течение продолжительного времени обвиняли экс-президента Дональда Трампа в том, что он нелицеприятно выражается в отношении прессы.

Между тем, по словам Дудакова, из либеральной публики никто не высказал возмущения, поскольку журналист оппозиционного Байдену консервативного телеканала Fox News задал острый и несогласованный вопрос.

«Если бы Трамп высказал что-нибудь такое в отношении, например, журналиста CNN, то уровень истерики в Вашингтоне был бы очень высокий и его бы всячески обвиняли в том, что он буквально препятствует работе четвертой ветви власти в виде прессы», — подчеркнул эксперт.

Политолог отметил, что вряд ли скандал скажется на отношении к Байдену избирателей, поскольку является довольно мелким. В первую очередь, эти люди обеспокоены более насущными проблемами: экономикой, инфляцией, миграцией и другими.

24 января Байден рассердился на вопрос корреспондента Fox News Питера Дуси об инфляции. Как пишет НСН, Дуси спросил американского лидера, считает ли он, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах в Конгресс.

Байден позволил себе жестко высказаться вслед уходящим после пресс-конференции журналистам. Как пишет сайт kp.ru, вероятно, он посчитал, что микрофон выключен. Позже Дуси признался, что даже не мог слышать президента из-за шума, отмечает телеканал «360».

Впоследствии Байден позвонил журналисту и сказал, что в этом не было ничего личного, отмечает телеканал «Звезда». Между тем, Байден в ходе разговора не принес своих извинений. По словам журналиста, президент разрядил обстановку и разговор прошел хорошо, пишет «Ридус».

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