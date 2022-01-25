Генсек НАТО заявил об отсутствии планов размещать войска на Украине

Североатлантический альянс не собирается размещать войска на Украине. Об этом во вторник, 25 января, сообщил в интервью телеканалу CNN генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО не будет размещать боевые части на Украине», — сообщил Столтенберг.

Кроме того, генсек сообщил, что НАТО отправит России ответ на предложения по безопасности уже на текущей неделе.

«Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США», — добавил Столтенберг.

24 января представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон продолжит укреплять восточный фланг НАТО и не собирается оставлять союзников, которых США заверяли в поддержке. Она добавила, что президент Штатов Джо Байден уверен в якобы способности России развернуть военные действия против Украины «в любой момент».

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

21 января Лавров заявил после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, что Вашингтон наконец согласился предоставить Москве письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. В письменных предложениях США опишут свои представления о том, как страны могут укрепить чувство безопасности друг друга.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в тот же день, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. При этом Рябков отметил, что роль дипломатии в любом случае остается центральной.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.