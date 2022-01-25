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Минздрав РФ заявил о достаточном запасе «ЭпиВакКороны» в регионах

Минздрав: запасы «Эпиваккороны» в регионах полностью удовлетворяют имеющуюся потребность
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Запасы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в регионах полностью удовлетворяют имеющуюся на сегодняшний день потребность. Об этом во вторник, 25 января сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

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«Препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов «ЭпиВакКорона» в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в них», — цитирует его ТАСС.

Днем ранее газета «Ведомости» сообщила, что Минздрав РФ временно приостановил закупки и поставки «ЭпиВакКороны». В Госдуме и Российской фармацевтической компании также заявили, что в регионы вакцина давно не поставляется. Отмечается, что в большинство субъектов последние партии вакцины Минздрав поставил в конце ноября — начале декабря 2021 года.

25 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикуемую в СМИ информацию о закупках вакцины, переадресовал вопрос в Минздрав и оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом COVID-19. Главы регионов РФ по поручению главы правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

18 января Мишустин заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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