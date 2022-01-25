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СМИ сообщили о приостановке Минздравом закупки вакцины «ЭпиВакКорона»

«Ведомости»: Минздрав на время приостановил закупку и производство «ЭпиВакКороны»
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»Минздрав РФ на время приостановил закупки и поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом 24 января сообщила газета «Ведомости».

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«Есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины», — цитирует издание сотрудника одного из российских научных институтов.

В Госдуме и Российской фармацевтической компании также заявили, что в регионы вакцина давно не поставляется. Отмечается, что в большинство субъектов последние партии вакцины Минздрав поставил в конце ноября – начале декабря 2021 года. Даты следующих поставок представителям региональных органов здравоохранения при этом неизвестны.

«Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора — Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») «Ростеха» — не поступало», — приводит газета слова представителя «Герофарма», контрактного производителя «ЭпиВакКороны» среди частных фармкомпаний.

В то же время отмечается, что, по словам представителя научного центра «Вектор», производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами. Подчеркивается, что выпущенные в конце 2021 года четыре серии «ЭпиВакКороны-Н» есть на складах производителей.

«Во всех субъектах сформирован значительный запас всех антиковидных вакцин, его хватит, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз», — цитирует издание представителя Минпромторга.

Уточняется, что выпуск препаратов осуществляется под заказы системы здравоохранения, при этом производители вакцин, в том числе «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н» и «Ковивака», готовы к продолжению их выпуска.

Как пояснил газете представитель Минздрава, закупок препаратов «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» в последнее время не было, поскольку их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.

От коронавируса привились уже около 70% россиян. Такие данные 24 января предоставил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом инфекции. В частности, главы регионов РФ по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Масштабная кампания по вакцинации в стране продолжается. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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