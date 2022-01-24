Охват взрослого населения РФ вакцинацией против COVID-19 достиг 70%

Около 70% россиян привились от коронавируса. Такие данные 24 января предоставил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Российская Федерация поддерживает задачи, оговоренные в стратегии обеспечения глобальной вакцинации от COVID-19 в середине 2022 года, а именно достижение охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции 70% населения земного шара. В Российской Федерации охват населения уже достиг указанных цифр», — сказал он на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения.

21 января стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 64,4%. Также сообщалось, что полный курс вакцинации в стране прошли более 78 млн человек.

20 января стало известно, что вируснейтрализующая активность российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон» более чем вдвое превышает показатель препарата Pfizer.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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