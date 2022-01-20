Вакцина «Спутник V» показала высокую защиту против штамма «Омикрон»

Вируснейтрализующая активность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» более, чем вдвое превышает показатель препарата Pfizer по результатам сравнительного исследования Института Спалланцани в Италии и команды ученых Института и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 20 января.

Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных «Спутником V» и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.

Статью с результатами исследования команда из 12 итальянских и 9 российских ученых под руководством Франческо Вайи, директора Инститтуа Спалланцани, и Александра Гинцбурга, директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, опубликовала на портале препринтов научных публикаций MedRxiv.

Согласно результатам исследования, «Спутник V» продемонстрировал титр вируснейтрализующих антител к штамму «Омикрон» в 2,1 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации).

Кроме того, исследование показало, что «Спутник V» нейтрализует штамм «Омикрон» за счет формирования сильного иммунного ответа благодаря высокому уровню антител.

«В рамках выборки образцов с наивысшими 25% показателями RBD-специфических IgG антител, у 100% вакцинированных «Спутником V»

были зафиксированы антитела, нейтрализующие «Омикрон», по сравнению с 83,3% у вакцинированных препаратом Pfizer», — говорится в результатах исследования.

Также отмечается, что 74,2% всех образцов сыворотки крови вакцинированных «Спутником V» нейтрализовали штамм «Омикрон» против 56,9% у вакцины Pfizer.

Исследователи выяснили, что «Спутник V» формирует более сильный ответ на уровне вируснейтрализующих антител против «Омикрона» благодаря тому, что российская вакцина имеет более широкий спектр вируснейтрализующих антител в отличие от Pfizer, а также более высокую степень имитации инфекции аденовирусной платформой.

Также против «Омикрона» российской вакцине помогает бороться гетерогенная схема в основе вакцины.

Помимо этого, в РФПИ отметили, что «Спутник Лайт» в качестве бустера значительно увеличивает вируснейтрализующую активность против «Омикрона» до уровней, сопоставимых с титрами, которые «Спутник V» формирует против исходного штамма.

«Команда разработчиков вакцины «Спутник» выступает за открытое и прозрачное сравнение различных вакцин и, следуя данному принципу, инициировала партнерства с производителями других препаратов для проведения совместных исследований в ряде стран», — говорится в пресс-релизе РФПИ.

В частности, исследование комбинированного применения «Спутника Лайт» и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, проведенное в пяти провинциях Аргентины, продемонстрировало, что каждая комбинация с применением «Спутника Лайт» обеспечивала более высокий уровень антител и Т-клеток по сравнению с гомогенной схемой вакцинации (одна и та же вакцина в качестве и первой, и второй дозы).

12 января Гинцбург заявил, что «Спутник V» лучше других вакцин противостоит изменчивости вируса. Он указал, что российский препарат не требует модификаций под новый штамм «Омикрон», чем отличается от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована в РФ в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра им. Гамалеи. На сегодняшний день она одобрена более чем в 70 странах мира.

Четвертую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» зарегистрировали в стране 6 мая 2021-го. Препарат является аналогом первого компонента «Спутника V».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.