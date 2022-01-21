Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 64,4%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4%. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она указала на рост данного показателя. Так, еще неделей ранее он оценивался в 63,7%. Также стало известно, что полный курс вакцинации в стране прошли более 78 млн. человек.

«По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла — 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%. Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83%) и Чукотка (80,6%)», — сказала Голикова.

Она также отметила, что штамм «Омикрон» может стать в России доминирующим.

«Обращаю внимание глав регионов и всех жителей нашей страны: идет интенсивное распространение штамма «Омикрон», и предполагаем, что он станет доминирующим. Если вы сделали прививку полгода назад или переболели полгода назад, пора снова прийти на прививочный пункт, чтобы защитить себя от вируса», — сказала Голикова.

Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю отмечается в трех регионах России: республика Дагестан, Смоленская область и Удмуртская республика.

18 января вице-премьер сказала, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. По ее словам, в январе рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается в 67 регионах.

20 января сообщалось, что вируснейтрализующая активность российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон» более чем вдвое превышает показатель препарата Pfizer.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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