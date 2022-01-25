Песков прокомментировал новость о приостановке Минздравом закупки «ЭпиВакКороны»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 января на брифинге ответил на вопрос о якобы приостановке Минздравом России закупки и поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Песков отметил, что комментировать — это «не прерогатива Кремля».

«...нужно позвонить в Минздрав и задать этот вопрос. Я не понимаю, почему уважаемая газета [«Ведомости]» этого не сделала. Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый [вице-премьером РФ Татьяной] Голиковой в правительстве, можно туда тоже обратиться. Это не является нашей прерогативой», — заявил он.

Ранее в этот день газета «Ведомости» сообщила, что Минздрав РФ на время остановил закупки и поставки препарата «ЭпиВакКорона».

В Госдуме и Российской фармацевтической компании также заявили, что в регионы вакцина давно не поставляется. Отмечается, что в большинство субъектов последние партии вакцины Минздрав поставил в конце ноября — начале декабря 2021 года. Даты следующих поставок представителям региональных органов здравоохранения при этом неизвестны.

В то же время отмечается, что, по словам представителя научного центра «Вектор», производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами. Подчеркивается, что выпущенные в конце 2021 года четыре серии «ЭпиВакКороны-Н» есть на складах производителей.

Как пояснил газете представитель Минздрава, закупок препаратов «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» в последнее время не было, поскольку их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.

От коронавируса привились уже около 70% россиян. Такие данные 24 января предоставил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

21 января стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 64,4%. Также сообщалось, что полный курс вакцинации в стране прошло более 78 млн человек.

Масштабная кампания по вакцинации в стране продолжается. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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