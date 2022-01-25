Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского

Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову российского певца Александра Градского актрису Марину Коташенко. Об этом во вторник, 25 января, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», — приводит ее слова портал «МВД Медиа».

Волк уточнила, что полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание остальных соучастников.

По данным «Известий», задержанный — гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов — был ранее судим за дачу взятки.

Как пояснил источник «РИА Новости», Жабборов проживал в Москве с 2011 года, официально не работал. Источник отметил, что после нападения на Коташенко Жабборов был объявлен в федеральный розыск.

О нападении на вдову Градского с целью ограбления стало известно 16 января. Нападавшие сымитировали ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин, которые заставили ее вернуться домой. Там злоумышленники забрали у женщины 100 млн рублей.

После этого они вместе с вдовой Градского уехали. При этом злоумышленники потребовали довезти их до Апрелевки, а после пересели в белый Mercedes и направились в сторону Москвы.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

17 января источник «Известий» рассказал, что кто-то из близкого окружения потерпевшей мог знать, что в доме Коташенко хранится крупная сумма денег. При этом в тот же день российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что вдову Градского ограбил кто-то из ближайшего окружения актрисы.

22 января сообщалось о задержании 25-летнего гражданина Таджикистана по делу об ограблении вдовы Градского. Однако на следующий день он был отпущен из отделения полиции из-за алиби.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой.