Прямой эфир
Происшествия
Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского
Мир
Отключение света в Узбекистане произошло из-за аварии в Казахстане
Авто
В Минпромторге предложили изменить расчет налога на дорогие авто
Мир
Министр обороны Украины заявил о невысокой вероятности вторжения РФ в ближайшее время
Мир
Спасатели сняли застрявших на канатной дороге под Ташкентом туристов
Общество
За сутки в России госпитализировали 12 837 человек с COVID-19
Недвижимость
Рекомендованный доход семьи для ипотеки вырос до 90,2 тыс. рублей
Происшествия
Таможенники пресекли канал контрабанды военной продукции из РФ в США
Политика
В ГД назвали ожидаемым заявление Госдепа о нежелании идти на уступки России
Мир
Более 350 пассажиров «Победы» не могут вылететь из Турции из-за погодных условий

Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову российского певца Александра Градского актрису Марину Коташенко. Об этом во вторник, 25 января, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Упоительный грабеж: московского отравителя задержали со второй попытки
Дело Мурата Сабанова, подозреваемого в серии ограблений в центре столицы, может быть передано из полиции в Следственный комитет

«Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», — приводит ее слова портал «МВД Медиа».

Волк уточнила, что полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание остальных соучастников.

По данным «Известий», задержанный — гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов — был ранее судим за дачу взятки.

Как пояснил источник «РИА Новости», Жабборов проживал в Москве с 2011 года, официально не работал. Источник отметил, что после нападения на Коташенко Жабборов был объявлен в федеральный розыск.

О нападении на вдову Градского с целью ограбления стало известно 16 января. Нападавшие сымитировали ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин, которые заставили ее вернуться домой. Там злоумышленники забрали у женщины 100 млн рублей.

После этого они вместе с вдовой Градского уехали. При этом злоумышленники потребовали довезти их до Апрелевки, а после пересели в белый Mercedes и направились в сторону Москвы.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

17 января источник «Известий» рассказал, что кто-то из близкого окружения потерпевшей мог знать, что в доме Коташенко хранится крупная сумма денег. При этом в тот же день российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что вдову Градского ограбил кто-то из ближайшего окружения актрисы.

22 января сообщалось о задержании 25-летнего гражданина Таджикистана по делу об ограблении вдовы Градского. Однако на следующий день он был отпущен из отделения полиции из-за алиби.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022