Иосиф Пригожин озвучил версию ограбления вдовы Градского

Вдову Александра Градского Марину Коташенко ограбил кто-то из ближайшего окружения актрисы. Об этом в понедельник, 17 января, рассказал российский продюсер Иосиф Пригожин.

«Люди, которые пытаются нанести еще один урон семье, пережившей подобную утрату, — просто скоты. <...> И я даже не сомневаюсь, что это сделал кто-то из своих. Преступников необходимо жестко наказать. А Марине лучше быть более бдительной и внимательной по отношению к своему окружению», — приводит Teleprogramma.pro слова шоумена.

Продюсер надеется, что стражи порядка найдут злоумышленников.

Об ограблении Коташенко стало известно 16 января. Нападавшие имитировали ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин и заставили вернуться домой. Там злоумышленники забрали у женщины 100 млн рублей.

Кто-то из близкого окружения потерпевшей мог знать, что в доме Коташенко хранится крупная сумма денег, сообщил 17 января источник «Известий».

По некоторым данным, ограбление могло быть подстроено. Коташенко путается в показаниях при общении с правоохранителями, указал источник.

Как рассказал охранник поселка, в котором проживает вдова Градского, 16 января в салоне машины, кроме Коташенко, он никого не увидел.

Несколько подозрительных моментов в деле ограбления вдовы Градского ранее обнаружил адвокат Сергей Жорин. Он проанализировал сообщения в СМИ и обратил внимание на то, что в течение почти семи часов вдове ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам, но этого ею сделано не было.

Жорин также считает, что и поведение нападавших было непредусмотрительным и странным. Он уверен, что это преступление «будет раскрыто крайне оперативно».

Адвокат Станислав Рыбчинский сообщил 17 января, что Коташенко могут проверить на полиграфе. Вместе с тем Рыбчинский предположил, что преступниками могли быть случайные грабители.

В тот же день в МВД России сообщили, что по факту ограбления было возбуждено уголовное дело.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой в загсе.