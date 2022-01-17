Стали известны подробности разбойного нападения на вдову Градского

На вдову Александра Градского Марину Коташенко было совершено разбойное нападение: группа мужчин на дороге подстроили ДТП и, по предварительным сведениям, угрожали актрисе оружием. Так, злоумышленникам удалось похитить 100 млн рублей, о чем стало известно в воскресенье, 16 января.

Трое мужчин на 255-м километре Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина» подстроили ДТП. Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию, после которой в машину к вдове Градского подсели несколько злоумышленников и стали угрожать оружием.

Они заставили женщину вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе и, со слов Коташенко, похитили у нее 100 млн рублей. Деньги у вдовы Градского хранились на втором этаже дома под кроватью.

После ограбления нападавшие, угрожая убийством, заставили Коташенко довезти их до Апрелевки. Известно, что грабители уехали на белом Mercedes в сторону Москвы. Женщина обратилась в полицию несколько часов спустя.

По факту ограбления Марины Коташенко было заведено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Градского.

По последней информации, полицейские ищут следы отпечатков пальцев злоумышленников, просматривают данные с близлежащих камер видеонаблюдения, собирают материалы для проведения экспертиз.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой в ЗАГСе.