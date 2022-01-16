Ограбившие вдову Градского уехали на белом Mercedes в сторону Москвы

Злоумышленники, ограбившие вдову Александра Градского, уехали на белом Mercedes в сторону Москвы. Об этом стало известно в воскресенье, 16 января.

По нашим данным, нападение на Коташенко произошло на развороте у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина», где актриса была остановлена злоумышленниками и под давлением вернулась домой.

Затем женщину заставили довезти группу людей от ее коттеджа до Апрелевки, где злоумышленники пересели в иномарку.

16 января вооруженные люди ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко. В распоряжении «Известий» появилась видеозапись с места ограбления.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой в ЗАГСе.