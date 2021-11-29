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Градский оформил брак с актрисой Коташенко за месяц до смерти

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Певец и композитор Александр Градский официально оформил брак с актрисой Мариной Коташенко за месяц до смерти. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил журналист Андрей Караулов в разговоре с РЕН ТВ.

По его словам, артист был с Коташенко вместе с 2003 года, а после того, как переболел COVID-19 в начале осени, написал завещание и оформил отношения с ней в ЗАГСе.

«Разумеется, расписались после того, как он вышел из больницы и написал завещание», — сказал журналист.

Отмечается, что у Градского и Коташенко остались двое сыновей. Старшему Ивану — семь лет, а младшему Александру всего три года.

О смерти 72-летнего композитора стало известно 28 ноября. Причиной кончины музыканта стал инфаркт головного мозга.

Прощание с артистом пройдет в среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл». Траурная церемония начнется в 11:00. По данным источника, Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».

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