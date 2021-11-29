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Источник назвал место похорон Александра Градского

Источник: Градского похоронят на Ваганьковском кладбище
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Народный артист России Александр Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом в понедельник, 29 ноября, ТАСС сообщил источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких музыканта.

В театре «Градский Холл» ранее рассказали, что прощание с исполнителем состоится в среду, 1 декабря. Траурная церемония начнется в 11:00, пишет НСН.

Стремившийся вверх: умер Александр Градский
Певец и композитор стоял у истоков российской рок-музыки

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. 26 ноября артиста экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Как сообщает телеканал «360», по пути в реанимацию он несколько раз терял сознание. Певец стал чувствовать себя хуже после перенесенного в сентябре COVID-19.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Окончил музыкальную школу по классу скрипки в 1967 году, а в 1974-м получил диплом Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (сейчас это Российская академия музыки имени Гнесиных) по специальности «оперный и концертно-камерный певец».

Его считают одним из основоположников русского рока. Градский выпустил около 20 сольных пластинок, написал несколько рок-опер и рок-балетов и музыку более чем к 40 фильмам. В 1974 году журнал Billboard объявил певца «Звездой года» за выдающийся вклад в мировую музыку.

В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос», пишет «Ридус».

Градский написал музыку к таким фильмам, как «Узник замка Иф», «Романс о влюбленных», «Искусство жить в Одессе». Он исполнял песни «Нам не жить друг без друга», «Как молоды мы были» и другие.

Российская певица Лариса Долина назвала смерть композитора страшной утратой. По ее словам, с уходом Градского ушла целая эпоха. Музыкант Валерий Дидюля отметил, что помнить Градского будут через его творчество, а для молодых он оставил хороший след.

Министр культуры России Ольга Любимова также выразила соболезнования родным и близким Александра Градского, пишет RT. По ее словам, артист «пробуждал в слушателях самые яркие эмоции. Его творчество, наполненное духом свободы, стало широко известно в России и за рубежом, а песни звучали на ведущих мировых площадках», пишет агентство городских новостей «Москва».

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца также направил президент России Владимир Путин.

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