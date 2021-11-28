Музыкант Дидюля прокомментировал смерть Градского

Российский музыкант Валерий Дидюля выразил соболезнования в связи со смертью певца и композитора Александра Градского, который скончался 28 ноября в возрасте 72 лет.

Дидюля отметил, что помнить Градского будут через его творчество, а для молодых он оставил хороший след.

«Соболезнования всем нам, потому что замечательный совершенно артист, певец, просветитель. Его деятельность на поприще музыки уникальна, удивительна, поэтому, конечно, очень жаль, что так произошло», — сказал Дидюля в разговоре с каналом РЕН ТВ.

Дидюля отметил, что не выступал с Градским на одной сцене, но следил за его творчеством.

«Удивительное наследие [оставил] как педагог прежде всего здесь, потому что он умел объяснить, научить, показать, рассказать многое не только как вокалист, исполнитель, человек. Но и вообще общее культурное восприятие музыки, песни, вокала. В этом смысле он удивительный совершенно наставник. Порой строгий, но принципиальный, честный», — добавил музыкант.

О смерти композитора стало известно ранее в этот день. По данным РЕН ТВ, народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».