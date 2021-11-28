Стала известна причина смерти певца и композитора Александра Градского

Причиной смерти певца и композитора Александра Градского является инфаркт головного мозга. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 72-летний народный артист перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

О смерти композитора стало известно ранее в этот день.

26 ноября Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что на плохое самочувствие мужчина пожаловался, когда находился у себя дома.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».