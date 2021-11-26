Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт

Российского певца и композитора Александра Градского экстренно госпитализировали в Москве. По данным «Известий», у артиста подозрение на инсульт.

На плохое самочувствие мужчина пожаловался, будучи у себя дома. Другие подробности уточняются.

18 ноября госпитализировали певицу Марину Хлебникову, которая пострадала при пожаре в своей квартире в Москве. Артистка получила ожоги и отравление угарным газом. В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула.