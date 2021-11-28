Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Умер певец и композитор Александр Градский
Мир
Израиль закрыл границы для иностранцев из-за штамма «Омикрон»
Мир
ООН признала Украину одной из лидеров по вымиранию населения
Спорт
«Белененсеш» досрочно проиграл «Бенфике» из-за нехватки игроков в команде
Общество
Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций
Спорт
Боец ММА Александр Емельяненко уступил Сантосу на турнире в Сыктывкаре
Мир
В Нидерландах подозревают наличие штамма «Омикрон» у десятков туристов
Мир
Пушков заявил о «заслуживающей» Зеленского Украине
Общество
Папа римский выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте «Листвяжная»
Общество
В ВОЗ призвали не паниковать из-за «Омикрон»-штамма коронавируса

Умер певец и композитор Александр Градский

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье, 28 ноября, на 73-м году жизни.

Иной: Александр Градский и его вклад в русскую культуру
Патриарх рок-н-ролла в России не любит «русский рок»

Как стало известно «Известиям», он скончался в 2:10.

Накануне РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что состояние госпитализированного с подозрением на инсульт музыканта остается тяжелым.

26 ноября Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что на плохое самочувствие мужчина пожаловался, когда находился у себя дома.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021