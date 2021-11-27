Стало известно о состоянии госпитализированного Александра Градского

Российский певец и композитор Александр Градский, которого госпитализировали с подозрением на инсульт, остается в тяжелом состоянии. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил РЕН ТВ осведомленный источник.

По его данным, мужчина находится в реанимации. Врачи пока не наблюдают в состоянии артиста положительной динамики.

Градского экстренно госпитализировали днем ранее в Москве. Сообщалось, что на плохое самочувствие мужчина пожаловался,когда находился у себя дома. Другие подробности уточнялись.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.