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Стремившийся вверх: умер Александр Градский

Певец и композитор стоял у истоков российской рок-музыки
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Стремившийся вверх: умер Александр Градский
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2021-11-27 18:11:30
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Его удивительный голос ассоциировался в нашей стране с рок-н-роллом больше полувека — с тех еще пор, когда само это слово было под запретом. При этом он никогда не был частью какой-нибудь тусовки — чуть в стороне, ироничный скоморох, комментирующий в своих песнях и текущие события, и вопросы бытия. Сегодня Александра Градского не стало — «Известия» вспоминают большого артиста, уникального певца и талантливого композитора.

Он родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области, куда семья Фрадкиных (Градский — фамилия матери певца, умершей совсем молодой; Александр взял ее в память о ней в 1963 году) попала в эвакуацию. Семья в 1957 году переехала в Москву, несколько лет юный Саша жил у бабушки по материнской линии в подмосковном Расторгуево (ныне Видное). Именно в то время будущий «отец русского рока» впервые познакомился с песнями Элвиса Пресли и Билла Хейли, а чуть позднее пришли и «битлы» с «роллингами». Нелегальные пластинки" на костях" и сделанные едва ли не через микрофон магнитофонные записи очаровали Сашу — уже в 1965 году он создает собственную группу «Славяне», как считают летописцы отечественного рока, третью по счету в стране. И именно он одним из первых набрался смелости начать петь на русском — остальное, как говорится, уже история.

Стремившийся вверх
выступление

Во время выступления в Москве, 1987 год

Фото: ТАСС/Сергей Серегин
«Формально композиторы ничем не отличаются от любителей-охотников»
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Градский не любил журналистов — изобретение издевательского термина «журналюги» приписывают именно ему — но мало кто из пишущих в нашей стране о музыке сумел пройти мимо его величественной (во всех смыслах) фигуры, возвышавшейся на «средним уровнем» культурного ландшафта. Его, наверно, можно было бы назвать «культовым артистом» — в том смысле, что в течение десятилетий его почитали едва ли не как божество. Впрочем, для понимания Градского слушателю требовался известный — и довольно высокий — уровень интеллекта и интеллигентности. Увы, в последние годы таких становится все меньше... Однако сам Александр Борисович прилагал все возможные усилия, чтобы сохранить лучшее в людях — в том числе, и участвуя в качестве судьи в популярном шоу «Голос».

А судьей, в том, что касается музыки, он всегда был строгим и не приемлющим компромиссов. Как вспоминал (явно несколько обескураженный) Юрий Лоза, «Градский пошел на концерт группы "Аэросмит" и ушел с четвертой песни, потому что солист не попадал ни в одну ноту». Для него действительно не существовало каких-то «признанных авторитетов». Прежде всего, потому, что сам он имел непререкаемый авторитет — основанный и на безупречном вкусе, и на абсолютном музыкальном слухе. В конце концов, сам Градский был признан «Звездой года» британским изданием Music Week еще в 1975 — во времена гонений на рок в СССР, времена, когда даже Алла Пугачева была все еще мало кому известной солисткой эстрадного оркестра, (по иронии судьбы, в том же году вышел и переломный для Aerosmith альбом «Toys In the Attic»).

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Александр Градский
Российский певец и композитор, один из основоположников отечественной рок-музыки Александр Градский умер в Москве 28 ноября. «Известия» вспоминают замечательного артиста
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Александр Градский
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске (Челябинская область)
Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev
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Александр Градский
Свою первую рок-группу Градский создал в середине 1960-х
Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
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Александр Градский
Всесоюзная известность пришла к нему после выхода фильма Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», к которому Градский написал музыку и исполнил песни
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
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Александр Градский
Александр Градский много работал в разных формах, включая симфонические сочинения м хоровую музыку
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
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Александр Градский
В 2000 году Градский был удостоен звания народного артиста России
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
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Александр Градский
В 1997 году в Большом зале Московской консерватории состоялся концерт «Шлягеры уходящего века». Александр Градский и Лариса Долина исполняли популярные песни XX столетия, оркестром дирижировал Евгений Светланов
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
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Александр Градский
Одной из самых популярных песен Градского была написанная Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым композиция «Как молоды мы были»
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Александр Градский
В последние годы Градский был одним из наставников популярного телешоу «Голос»
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Александр Градский
Дискография Градского насчитывает более 20 сольных альбомов, он автор нескольких рок-опер и музыки ко многим художественным фильмам
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Впрочем, на родине он уже был полноценной звездой — во многом благодаря тому, что Андрей Кончаловский рискнул пригласить длинноволосого 25-летнего очкарика (даже не члена Союза композиторов) писать музыку и исполнить песни к своему «Романсу о влюбленных». Градский блестяще справился с задачей — после выхода фильма он буквально проснулся знаменитостью. Впрочем, его группа «Скоморохи» уже имела к тому времени приличную, для любительского коллектива, известность — на концертах они неизменно срывали овации, которым позавидовал бы и «сам дорогой Леонид Ильич», не говоря уж о советских «эстрадниках». Как уверяли поклонники, «Градский может спеть даже передовицу "Правды"». Он, однако, выбирал более солидные источники — стихи Рубцова, Саши Черного... Да и его собственные тексты вполне вписывались в традицию русской поэзии — по самому «гамбургскому» счету.

Он никогда не был ни «советским», ни «антисоветским» — песни Пахмутовой и Добронравова, которые менее одаренные (или более циничные) певцы норовили превратить в трескучие «партийные гимны», он наполнял душой, выносил на поверхность скрытое в них теплое, интимное чувство любви. Кажется, кроме него это удавалось разве что Анне Герман... При этом, со всей его строгостью, он умел находить — и поддерживать таланты. «Всегда верил, что в России есть достаточно одаренных от природы людей, которые пока просто незаметны», — говорил он в интервью «Известиям».

Стремившийся вверх
юбилей

На юбилейном концерте в Санкт-Петербурге, 2014 год

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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У него было почти физиологическое, нутряное чувство прекрасного — именно поэтому, наверно, он никогда и не вписывался в «общую картину», оставаясь чуть в стороне — и впереди. В соединении со столь же врожденным перфекционизмом оно делало Градского почти идеальным артистом. Во времена, когда «звездой» может стать едва ли не каждый, кто умеет загрузить видео со своим кривлянием в соцсети, такое сочетание выглядело для многих архаичным — но, парадоксальным образом, становилось и все более востребованным. Публика начинает уставать от «артистов» с татуировками на лбу; все чаще песни Градского можно было услышать и в телеэфире, и просто в компаниях — даже молодежных.

Увы, перенесенная в сентябре коронавирусная инфекция ослабила организм певца. На запись последних эфиров «Голоса» он приезжал уже в кресле-каталке. Внезапный инсульт нанес последний удар по здоровью Градского. «До "итога" есть еще немного времени...», — иронизировал он, отвечая журналисту «Известий» в 2012 году. Увы, времени оказалось до обидного мало.

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