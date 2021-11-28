Долина назвала смерть Градского страшной утратой

Российская певица Лариса Долина назвала смерть композитора Александра Градского страшной утратой. Об этом она 28 ноября написала в Instagram, опубликовав совместное фото с певцом.

Долина отметила, что не может принять факт смерти Градского. По ее словам, с уходом композитора ушла целая эпоха.

«Трудно переоценить вклад этого Артиста в отечественную культуру, его неповторимый, сильный, ни на чей не похожий голос, которому было подвластно все: рок, популярные песни, оперное искусство. А еще Саша сочинял, сочинял много, не боялся экспериментов, писал песни с социальной направленностью, многие из которых ушли в народ», — написала Долина в соцсети.

О смерти композитора стало известно ранее в этот день. По данным РЕН ТВ, народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Смерть артиста прокомментировал музыкант Валерий Дидюля. Он отметил, что помнить Градского будут через его творчество, а для молодых он оставил хороший след.

Певица Татьяна Анциферова назвала смерть Градского невосполнимой утратой для слушателей и коллег.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».