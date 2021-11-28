Певица Анциферова рассказала о невосполнимой утрате из-за смерти Градского

Певец и композитор Александр Градский — музыкант с большой буквы, его смерть стала невосполнимой утратой для слушателей и российских артистов. Об этом 28 ноября заявила подруга Градского — певица Татьяна Анциферова.

Как рассказала певица, с Градским она познакомилась в 1977 году на Украине, где они оба выступали.

«Он проводил эти вечерние полтора-два часа концерты. После этого опять приходил к нам в филармонию. У нас опять были эти ночные бдения. Я вообще была поражена, насколько энергетически и вокально, как это можно было вообще не спать и работать концерты. Он произвел на меня неизгладимое впечатление», — рассказала артистка каналу РЕН ТВ.

Анциферова отметила, что новость о смерть Градского ее потрясла. Она считает, что на российской эстраде нет таких талантливых исполнителей.

«Теперь только остается память. Я думаю, что он много сделал для музыки и как певец, и как композитор. Будем вспоминать его, пока все живы, кто с ним лично общался, а слушатели и зрители будут иметь возможность слушать его песни, видеть его концерты, интервью. Нам остается только гордиться таким жителем планеты, жителем России, музыкантом с большой буквы. Вечная ему память, слава и честь», — добавила Анциферова.

О смерти композитора стало известно ранее в этот день. По данным РЕН ТВ, народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Смерть артиста прокомментировал певец Валерий Дидюля. Он отметил, что помнить Градского будут через его творчество, а для молодых он оставил хороший след.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».