Названа дата и место прощания с Градским

Прощание с народным артистом России Александром Градским планируют провести 1 декабря в театре «Градский холл». Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщил представитель театра.

Время прощания с певцом и композитором уточняется.

«Предварительно будет среда, здесь, в помещении «Градский холл», — рассказал ТАСС представитель театра.

О смерти Градского стало известно ранее в воскресенье. По информации журналистов, артист перенес инсульт и инфаркт и находился в нейрореанимации.

Смерть певца прокомментировала артистка Лариса Долина. Она назвала кончину композитора страшной утратой. Долина отметила, что не может принять факт смерти Градского. По ее словам, с уходом композитора ушла целая эпоха.

Музыкант Валерий Дидюля отметил, что помнить Градского будут через его творчество, а для молодых он оставил хороший след.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».