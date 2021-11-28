Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким скончавшегося сегодня ночью певца и композитора Александра Градского, в которой выразил соболезнования в связи с кончиной артиста. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в этот день лидер группы «Алиса» Константин Кинчев выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского. По его словам, композитор запомнился как светлый, добрый и ироничный человек. О смерти Градского стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Российская певица Лариса Долина назвала смерть композитора страшной утратой. По ее словам, с уходом Градского ушла целая эпоха.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».