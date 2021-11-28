Кинчев отреагировал на смерть композитора Градского

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев в воскресенье, 28 ноября, выразил соболезнования в связи со смертью композитора Александра Градского.

«С Александром Борисовичем Градским особо близко знакомы не были. Виделись несколько раз — один раз в гостях у нашего общего товарища Жени Додолева. Второй раз — со студии «Мелодия» он меня подвозил до дома. Воспринимал он меня достаточно тепло, иронично. Подтрунивал надо мной по поводу того, что я не умею петь, что было действительно абсолютной правдой — петь я не умею», — заявил Кинчев в видеообращении.

По его словам, Градский запомнился как светлый, добрый и ироничный человек.

О смерти Градского стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Российская певица Лариса Долина назвала смерть композитора страшной утратой. По ее словам, с уходом Градского ушла целая эпоха.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».