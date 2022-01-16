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Уголовное дело заведено по факту ограбления вдовы Градского

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По факту ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко было заведено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщили в МВД.

Отмечается: дело заведено по ст. 162 УК РФ «Разбой».

«Следуя со стороны д. Глагольево на автомашине, потерпевшая почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

По ее словам, злоумышленники угрожали предметом, похожим на оружие. Они заставили проследовать ее к дому, где забрали крупную сумму денег и скрылись.

В настоящий момент сотрудники полиции занимаются розыском подозреваемых.

16 января злоумышленники напали на Марину Коташенко в подмосковном Наро-Фоминске и похитили у нее 100 млн рублей.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой в ЗАГСе.

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