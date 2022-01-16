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Неизвестные напали на вдову Градского и похитили у нее 100 млн рублей

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Злоумышленники напали на вдову Александра Градского Марину Коташенко в подмосковном Наро-Фоминске и похитили у нее 100 млн рублей. Об этом стало известно в воскресенье вечером, 16 января.

По данным источника «Известий», нападавшие на трассе имитировали ДТП. Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин и заставили вернуться домой. Там злоумышленники забрали деньги.

По некоторым данным, грабители были вооружены.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой в ЗАГСе.

Певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. 26 ноября артиста экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Певец стал чувствовать себя хуже после перенесенного в сентябре COVID-19.

Артиста похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище Москвы. Проститься с Градским пришли артисты Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и др. На церемонии присутствовали старшие дети композитора — Мария и Даниил, а также его вдова Марина Коташенко.

В родном городе музыканта увековечили его память, назвав именем Градского одну из улиц Копейска.

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