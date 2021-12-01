Певца и композитора Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве в среду, 1 декабря.

Церемония прощания с артистом состоялась в театре «Градский Холл». Перед зданием выстроилась очередь из людей, желающих отдать дань памяти музыканту.

Проститься с Градским пришли артисты Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и др. На церемонии присутствовали старшие дети композитора — Мария и Даниил, а также его вдова Марина Коташенко.

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца в тот же день направил президент России Владимир Путин.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».

В родном городе музыканта намерены увековечить его память.