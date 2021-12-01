Десятки поклонников творчества Градского пришли проститься с артистом

Десятки поклонников певца и композитора Александра Градского пришли к московскому театру «Градский Холл», где в среду, 1 декабря, проходит церемония прощания с артистом. Перед зданием выстроилась очередь из людей, желающих отдать дань памяти музыканту.

Певца похоронят на Ваганьковском кладбище.

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца в тот же день направил президент России Владимир Путин.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Музыканта, в частности, считают одним из основоположников русского рока. В 1997-м Градский получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.