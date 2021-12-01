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В Москве началась церемония прощания с Александром Градским

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В Москве в среду, 1 декабря, прощаются с певцом и композитором Александром Градским. Церемония, на которой присутствуют друзья и поклонники артиста, проходит в театре «Градский холл».

Певца похоронят на Ваганьковском кладбище. Прощание пройдет в частном формате без аккредитации СМИ, добавили в театре.

Стремившийся вверх: умер Александр Градский
Певец и композитор стоял у истоков российской рок-музыки

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца в тот же день направил президент России Владимир Путин.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Музыканта, в частности, считают одним из основоположников русского рока. В 1997-ом Градский получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

Имя Градского увековечат в Копейске. Отмечалось, что городские власти планируют установить мемориальную доску на доме, где жил музыкант.

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