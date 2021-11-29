Названы дата и место прощания с Александром Градским

Певец и композитор Александр Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище 1 декабря. Прощание с ним состоится в театре «Градский Холл».

«Гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30. Прощание пройдет в частном формате без аккредитации СМИ», — говорится в сообщении театра.

Артисты театра «Градский Холл» сообщили, что до прощания с Градским не будут давать комментарии или появляться в телепередачах, посвященных ушедшему мэтру.

«На днях наш коллектив потерял очень близкого и родного человека, и поэтому мы считаем своим долгом проститься с ним достойно, в тишине. Прощание с Александром Борисовичем состоится 1 декабря в 11 утра в нашем театре. А до тех пор солисты театра «Градский холл» не будут давать никаких комментариев или появляться в телепередачах. Надеемся на ваше понимание», — приводит «РИА Новости» заявление артистов театра.

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. 26 ноября артиста экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Певец стал чувствовать себя хуже после перенесенного в сентябре COVID-19.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Там увековечат его имя, назвав им один из скверов города. Он окончил музыкальную школу по классу скрипки в 1967 году, а в 1974-м получил диплом Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (сейчас это Российская академия музыки имени Гнесиных) по специальности «оперный и концертно-камерный певец».

Его считают одним из основоположников русского рока. Градский выпустил около 20 сольных пластинок, написал несколько рок-опер и рок-балетов и музыку более чем к 40 фильмам. В 1974 году журнал Billboard объявил певца «Звездой года» за выдающийся вклад в мировую музыку. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца также направил президент России Владимир Путин.