Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В Центре им. Гамалеи изучат эффективность «Спутника V» против «Омикрон»-штамма
Мир
Рябков указал на попытки США дестабилизировать обстановку в России
Мир
В США предрекли широкое распространение штамма «Омикрон» по миру
Общество
Вирусолог допустил адаптацию человека к «Омикрону» и конец пандемии
Мир
В МИДе указали на искусственное нагнетание НАТО обстановки в Черном море
Интернет
Суд в РФ оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве
Общество
В России изменится порядок выплат по беременности и родам
Общество
Путин назвал умершего Наумова мэтром отечественного кинематографа

Имя Градского увековечат в Копейске

Имя Градского увековечат в его родном Копейске
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Имя народного артиста РФ Александра Градского увековечат в его родном городе Копейске Челябинской области. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стремившийся вверх: умер Александр Градский
Певец и композитор стоял у истоков российской рок-музыки

Как пишет ИА «Ура.Ру», в течение недели будет рассмотрен вопрос о выборе сквера, который будет назван именем Александра Градского.

«Копейчане уважают и любят этого великого певца и композитора, и все знают, что его ранее детство прошло в Копейске», — рассказали в мэрии города.

Городские власти планируют установить мемориальную доску на доме, где жил музыкант, отмечает RT. Кроме того, решается вопрос об утверждении городского музыкального конкурса в честь Градского, добавляет телеканал «360».

О смерти 72-летнего композитора стало известно 28 ноября. Причиной кончины музыканта стал инфаркт головного мозга. 26 ноября артиста экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. По пути в реанимацию он несколько раз терял сознание. Певец стал чувствовать себя хуже после перенесенного в сентябре COVID-19.

Прощание с артистом пройдет в среду, 1 декабря в театре «Градский Холл». Траурная церемония начнется в 11:00. По данным источника, Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Александр Градский считается одним из основоположников русского рока. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. Градский написал музыку к таким фильмам, как «Узник замка Иф», «Романс о влюбленных», «Искусство жить в Одессе». Он исполнял песни «Нам не жить друг без друга», «Как молоды мы были» и другие. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021