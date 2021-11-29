Имя Градского увековечат в Копейске

Имя народного артиста РФ Александра Градского увековечат в его родном городе Копейске Челябинской области. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пишет ИА «Ура.Ру», в течение недели будет рассмотрен вопрос о выборе сквера, который будет назван именем Александра Градского.

«Копейчане уважают и любят этого великого певца и композитора, и все знают, что его ранее детство прошло в Копейске», — рассказали в мэрии города.

Городские власти планируют установить мемориальную доску на доме, где жил музыкант, отмечает RT. Кроме того, решается вопрос об утверждении городского музыкального конкурса в честь Градского, добавляет телеканал «360».

О смерти 72-летнего композитора стало известно 28 ноября. Причиной кончины музыканта стал инфаркт головного мозга. 26 ноября артиста экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. По пути в реанимацию он несколько раз терял сознание. Певец стал чувствовать себя хуже после перенесенного в сентябре COVID-19.

Прощание с артистом пройдет в среду, 1 декабря в театре «Градский Холл». Траурная церемония начнется в 11:00. По данным источника, Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Александр Градский считается одним из основоположников русского рока. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. Градский написал музыку к таким фильмам, как «Узник замка Иф», «Романс о влюбленных», «Искусство жить в Одессе». Он исполнял песни «Нам не жить друг без друга», «Как молоды мы были» и другие. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».