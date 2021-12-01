Улицу в родном для Градского Копейске назвали в его честь

Улицу в Копейске (Челябинская область), где родился певец и композитор Александр Градский, назвали в его честь. Об этом 1 декабря сообщил глава горадминистрации Андрей Фалейчик.

«В честь нашего земляка Александра Градского — певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которого нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица», — говорится на странице города в Instagram.

Музыкант скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Народный артист России перенес инсульт, находился в нейрореанимации.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца в тот же день направил президент России Владимир Путин.

1 декабря в Москве прошла церемония прощания с музыкантом. К столичному театру, где он проработал семь лет, приехали десятки поклонников. Перед зданием выстроилась очередь из желающих отдать дань памяти.

Также на церемонии присутствовали Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие коллеги Градского по цеху, а также его старшие дети — Мария и Даниил, и вдова Марина Коташенко.

Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. В 1997 году он получил звание заслуженного артиста России, а спустя два года стал народным артистом РФ.

В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос» на Первом канале.