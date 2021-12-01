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Улицу в родном для Градского Копейске назвали в его честь

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Улицу в Копейске (Челябинская область), где родился певец и композитор Александр Градский, назвали в его честь. Об этом 1 декабря сообщил глава горадминистрации Андрей Фалейчик.

«В честь нашего земляка Александра Градского — певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которого нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица», — говорится на странице города в Instagram.

Стремившийся вверх: умер Александр Градский
Певец и композитор стоял у истоков российской рок-музыки

Музыкант скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Народный артист России перенес инсульт, находился в нейрореанимации.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца в тот же день направил президент России Владимир Путин.

1 декабря в Москве прошла церемония прощания с музыкантом. К столичному театру, где он проработал семь лет, приехали десятки поклонников. Перед зданием выстроилась очередь из желающих отдать дань памяти.

Также на церемонии присутствовали Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие коллеги Градского по цеху, а также его старшие дети — Мария и Даниил, и вдова Марина Коташенко.

Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. В 1997 году он получил звание заслуженного артиста России, а спустя два года стал народным артистом РФ.

В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос» на Первом канале.

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Александр Градский
Российский певец и композитор, один из основоположников отечественной рок-музыки Александр Градский умер в Москве 28 ноября. «Известия» вспоминают замечательного артиста
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Александр Градский
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске (Челябинская область)
Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev
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Александр Градский
Свою первую рок-группу Градский создал в середине 1960-х
Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
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Александр Градский
Всесоюзная известность пришла к нему после выхода фильма Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», к которому Градский написал музыку и исполнил песни
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
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Александр Градский
Александр Градский много работал в разных формах, включая симфонические сочинения и хоровую музыку
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
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Александр Градский
В 2000 году Градский был удостоен звания народного артиста России
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
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Александр Градский
В 1997 году в Большом зале Московской консерватории состоялся концерт «Шлягеры уходящего века». Александр Градский и Лариса Долина исполняли популярные песни XX столетия, оркестром дирижировал Евгений Светланов
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
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Александр Градский
Одной из самых популярных песен Градского была написанная Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым композиция «Как молоды мы были»
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Александр Градский
В последние годы Градский был одним из наставников популярного телешоу «Голос»
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Александр Градский
Дискография Градского насчитывает более 20 сольных альбомов, он автор нескольких рок-опер и музыки ко многим художественным фильмам
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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