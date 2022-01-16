Появились подробности нападения на вдову Градского

Грабители, напавшие на вдову Александра Градского Марину Коташенко, были вооружены, сообщил источник «Известий» в воскресенье, 16 января.

Разбойное нападение произошло на 255 километре ЦКАД. Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию, после которой в машину к Коташенко подсели трое мужчин и стали угрожать оружием.

Они заставили женщину вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе и, со слов Коташенко, похитили у нее 100 млн рублей. После они вынудили ее довезти грабителей до Апрелевки.

Коташенко обратилась в полицию несколько часов спустя.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой в ЗАГСе.

Певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. 26 ноября артиста экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Певец стал чувствовать себя хуже после перенесенного в сентябре COVID-19.

Артиста похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище Москвы. Проститься с Градским пришли артисты Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и др. На церемонии присутствовали старшие дети композитора — Мария и Даниил, а также его вдова Марина Коташенко.

В родном городе музыканта увековечили его память, назвав именем Градского одну из улиц Копейска.