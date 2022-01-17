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Источник раскрыл подробности хода расследования ограбления вдовы Градского

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Правоохранители продолжают работать на месте ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко в рамках сбора материалов об инциденте. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил источник «Известий».

«Полицейские ищут следы отпечатков пальцев злоумышленников, просматривают данные с близлежащих камер видеонаблюдения, собирают материалы для проведения экспертиз», — уточнил собеседник.

Ограбление произошло в Наро-Форминском районе Подмосковья 16 января.

Перед ограблением Коташенко преступники подстроили с ней ДТП на развороте у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию, после которой в машину к вдове Градского подсели трое мужчин и стали угрожать оружием.

Они заставили женщину вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе и, со слов Коташенко, похитили у нее 100 млн рублей. Деньги хранились на втором этаже под кроватью дома у потерпевшей. После они вынудили вдову Градского довезти грабителей до Апрелевки. Известно, что грабители уехали на белом Mercedes в сторону Москвы. Коташенко обратилась в полицию несколько часов спустя.

По факту ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко было заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой в ЗАГСе.

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