Источник раскрыл место хранения похищенных 100 млн рублей вдовы Градского

Средства в 100 млн рублей, похищенные неизвестными у вдовы Александра Градского Марины Коташенко, хранились на втором этаже под кроватью дома у потерпевшей. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил источник «Известий».

Перед ограблением Коташенко преступники подстроили с ней ДТП на развороте у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию, после которой в машину к вдове Градского подсели трое мужчин и стали угрожать оружием.

Они заставили женщину вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе и, со слов Коташенко, похитили у нее 100 млн рублей. После они вынудили ее довезти грабителей до Апрелевки. Известно, что грабители уехали на белом Mercedes в сторону Москвы.

Коташенко обратилась в полицию несколько часов спустя.

По факту ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко было заведено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского.