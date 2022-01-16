Прокуратура поставила на контроль дело по ограблению вдовы Градского

Прокуратура Московской области поставила на контроль уголовное дело об ограблении вдовы Александра Градского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 16 января.

«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского», — сообщили в официальном Telegram-канале.

В данный момент полиция устанавливает личности злоумышленников.

16 января вооруженные люди ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко. Разбойное нападение произошло на 255-м километре ЦКАД. Известно, что злоумышленники, ограбившие вдову Александра Градского, уехали на белом Mercedes в сторону Москвы. В распоряжении «Известий» появилась видеозапись с места ограбления.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой в ЗАГСе.

Певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. 26 ноября артиста экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Певец стал чувствовать себя хуже после перенесенного в сентябре COVID-19.

Артиста похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище Москвы. Проститься с Градским пришли артисты Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и др. На церемонии присутствовали старшие дети композитора — Мария и Даниил, а также его вдова Марина Коташенко.

В родном городе музыканта увековечили его память, назвав именем Градского одну из улиц Копейска.