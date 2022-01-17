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Источник узнал о подозрениях полиции в инсценировке ограбления вдовы Градского

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Ограбление вдовы музыканта Александра Градского актрисы Марины Коташенко могло быть подстроено, сообщил источник «Известий» в понедельник, 17 января.

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По данным источника, Коташенко написала заявление спустя пять часов после ограбления.

Отмечается, что женщина путается в показаниях. Кроме того, как рассказал охранник коттеджного поселка, в котором проживает вдова Градского, в салоне машины кроме Коташенко он никого не увидел.

Несколько подозрительных моментов в деле ограбления вдовы Градского ранее обнаружил адвокат Сергей Жорин. Он проанализировал сообщения в СМИ и обратил внимание на то, что в течение почти семи часов вдове ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам, но этого ею сделано не было.

Жорин также считает, что и поведение нападавших было непредусмотрительным и странным. Он уверен, что это преступление «будет раскрыто крайне оперативно».

В понедельник появилось видео с захваченным автомобилем Коташенко. На кадрах, которые есть в распоряжении «Известий», видно, как машина потерпевшей вместе со злоумышленниками внутри движется к ее дому после подставного ДТП.

Разбойное нападение произошло в воскресенье на 255-м км ЦКАД. Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию, вынудив женщину остановиться и выйти из машины. После этого в машину к Коташенко подсели трое вооруженных мужчин, которые под угрозами заставили ее вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе. В доме, со слов актрисы, неизвестные похитили 100 млн рублей, затем вынудили ее довезти их до Апрелевки. Там грабители пересели в белый Mercedes и скрылись.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского. Пара жила вместе с 2003 года. За месяц до смерти музыкант официально оформил отношения с актрисой и написал на нее завещание.

Артиста похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище Москвы.

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