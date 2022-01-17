Криминалист допустил проверку вдовы Градского на полиграфе

Вдову Александра Градского Марину Коташенко, у которой злоумышленники похитили 100 млн рублей, могут проверить на полиграфе. Об этом сообщил «Известиям» в понедельник, 17 января, адвокат, эксперт-криминалист Станислав Рыбчинский.

Таким образом он прокомментировал информацию, согласно которой ограбление Коташенко могло быть подстроено. Источник указал на то, что женщина путается в показаниях. Кроме того, по словам охранника коттеджного поселка, в котором проживает вдова Градского, в салоне машины кроме Коташенко он никого не увидел.

«Есть полиграф. Не исключено, что ей тоже могут предложить его пройти, который поставит точку в вопросе — инсценировка это или нет», — отметил криминалист.

Он уточнил, что иногда бывают инсценировки для того, чтобы избежать выплат. При этом эксперт добавил, что такой вариант тоже может просматриваться.

Вместе с тем Рыбчинский предположил, что преступниками могли быть случайные грабители, увидевшие дорогую иномарку, а также получившие информацию из близкого окружения люди. По его словам, он придерживается второй версии.

«Но я склоняюсь к мысли, что это всё-таки информация об окружении происходила из ее ближнего круга. То есть она совершила какую-то сделку, продала какой-то объект недвижимости, и информация поступила к преступникам. Дальше была разработана эта преступная схема. Потому что очень вероятно было, что в данном доме может находиться кто-то из мужчин, а тогда возникнет какое-то столкновение, успеют сообщить в полицию», — заверил эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что правоохранительные органы в настоящий момент начнут искать пути к преступникам именно с помощью близкого круга Коташенко.

Разбойное нападение произошло в воскресенье на 255-м км ЦКАД. Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию, вынудив женщину остановиться и выйти из машины. После этого в машину к Коташенко подсели трое вооруженных мужчин, которые под угрозами заставили ее вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе.

В доме, со слов актрисы, неизвестные похитили 100 млн рублей, затем вынудили ее довезти их до Апрелевки. Там грабители пересели в белый Mercedes и скрылись. Кроме того, по словам источника, вся хронология ограбления, дата и момент нападения на женщину были спланированы.

В тот же день в МВД России сообщили, что по факту ограбления было возбуждено уголовное дело.