Похитившие у вдовы Градского 100 млн рублей работали по наводке

Злоумышленники, которые похитили у вдовы Александра Градского Марины Коташенко 100 млн рублей, были хорошо осведомлены о том, что женщина хранила денежные средства в своем доме коттеджном поселке в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил источник «Известий».

«О том, что в доме хранится крупная сумма денег наличными, преступникам мог рассказать только кто-то из близкого окружения потерпевшей. Кто-то вхожий в дом. При этом тот факт, насколько театрально был выстроен каждый шаг грабителей, может говорить только о том, что преступление готовилось заранее», — отметил собеседник.

Вся хронология ограбления, дата и момент нападения на женщину были спланированы, добавил источник.

Об ограблении Коташенко стало известно 16 января. Нападавшие имитировали ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин и заставили вернуться домой. Там злоумышленники забрали деньги.

По словам Коташенко, злоумышленники угрожали предметом, похожим на оружие.

По некоторым данным, грабители могли использовать поддельные номера, чтобы организовать подставное ДТП с Коташенко. Хозяева машины с номерным знаком, который участвовал в данном инциденте, по словам источника, ничего не знают о случившемся.

В тот же день в МВД России сообщили, что по факту ограбления было возбуждено уголовное дело.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой в загсе.