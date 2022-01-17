Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Губернатор Подмосковья потребовал усилить работу по уборке и вывозу снега
Мир
Глава минобороны Британии сравнил расширение НАТО и блокаду Ленинграда
Спорт
Определен состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры
Политика
Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание «Город трудовой доблести»
Мир
Facebook восстановила доступ к странице делегации РФ на переговорах в Вене
Общество
Автомобилистов в Москве призвали к осторожности из-за метели и гололедицы
Недвижимость
Вторичка в России подорожала почти на 19% за год
Мир
Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана
Мир
Посол Франции заявил о готовности ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности
Политика
В Совфеде назвали формат G7 ничего не решающим элитным полком

Похитившие у вдовы Градского 100 млн рублей работали по наводке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Злоумышленники, которые похитили у вдовы Александра Градского Марины Коташенко 100 млн рублей, были хорошо осведомлены о том, что женщина хранила денежные средства в своем доме коттеджном поселке в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил источник «Известий».

«О том, что в доме хранится крупная сумма денег наличными, преступникам мог рассказать только кто-то из близкого окружения потерпевшей. Кто-то вхожий в дом. При этом тот факт, насколько театрально был выстроен каждый шаг грабителей, может говорить только о том, что преступление готовилось заранее», — отметил собеседник.

Вся хронология ограбления, дата и момент нападения на женщину были спланированы, добавил источник.

Об ограблении Коташенко стало известно 16 января. Нападавшие имитировали ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин и заставили вернуться домой. Там злоумышленники забрали деньги.

По словам Коташенко, злоумышленники угрожали предметом, похожим на оружие.

По некоторым данным, грабители могли использовать поддельные номера, чтобы организовать подставное ДТП с Коташенко. Хозяева машины с номерным знаком, который участвовал в данном инциденте, по словам источника, ничего не знают о случившемся.

В тот же день в МВД России сообщили, что по факту ограбления было возбуждено уголовное дело.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой в загсе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022