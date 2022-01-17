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Адвокат Жорин заподозрил вдову Градского в инсценировке нападения

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Адвокат Сергей Жорин проанализировал сообщения об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко 16 января и заметил несколько подозрительных моментов. О них он рассказал «Пятому каналу».

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В ряде СМИ сообщалось, что нападение на женщину было совершено в районе 13 часов в воскресенье, а в полицию она обратилась около 20 часов вечера.

«Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам», — заявил Жорин.

Он добавил, что в некоторых сообщениях о происшествии прошла информация, будто полицейские сомневаются в рассказе Коташенко о происшествии. Если вдова имеет какое-то отношение к преступлению, то это, по мнению Жорина, глупо.

«Во-первых, это вскроется. А, во-вторых, это может считаться основанием признания ее как минимум недостойным наследником, а как максимум, и привлечении к уголовной ответственности», — пояснил он.

Жорин также отметил, что поведение нападавших было непредусмотрительным и странным. Он уверен, что это преступление «будет раскрыто крайне оперативно».

«Вполне возможно, если она стала жертвой преступников, то, конечно, за ней наблюдали, преступники были осведомлены о наличии ценностей и денежных средств. Это указывает на то, что они действовали по наводке, и ограничивает круг лиц, которые имеют отношение к данному преступлению», — заключил юрист.

Разбойное нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко было совершено группой мужчин в воскресенье, 16 января. Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию, после которой в машину к Коташенко подсели несколько злоумышленников и стали угрожать оружием.

Они заставили женщину вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе и, со слов Коташенко, похитили у нее 100 млн рублей. Деньги у вдовы Градского хранились на втором этаже под кроватью.

После ограбления нападавшие, угрожая убийством, заставили Коташенко довезти их до Апрелевки. Известно, что грабители уехали на белом Mercedes в сторону Москвы. Женщина обратилась в полицию несколько часов спустя.

По факту ограбления Марины Коташенко было заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Градского.

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