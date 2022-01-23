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Подозреваемого по делу об ограблении вдовы Градского отпустили из-за алиби

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Один из подозреваемых в ограблении вдовы российского певца Александра Градского актрисы Марины Коташенко, которого задержали ранее, был отпущен из отделения полиции. Об этом сообщает в воскресенье, 23 января, телеканал РЕН ТВ.

Как стало известно каналу, у приезжего из Таджикистана оказалось алиби. Правоохранители отпустили его под обязательство о явке.

По итогам изучения сотовой триангуляции выяснилось, что смартфон Ромиза А. в момент преступления находился рядом с местом событий. Однако сам задержанный пояснил в полиции, что он давал воспользоваться телефоном родственнику. Ромиз А. предоставил доказательства того, что в момент преступления находился в другом месте.

Ранее в субботу сообщалось о задержании 25-летнего гражданина Таджикистана по делу об ограблении вдовы Градского. В распоряжении «Известий» появилось видео общежития, где он проживал.

Известно, что всего нападавших было трое. Один из них успел скрыться в Казахстане, личность второго пока не установлена. О задержанном же известно, что он работал на рынке.

По предварительным данным, версия о том, что Коташенко сама могла подстроить нападение, не подтвердилась. Предположительно, после того как девушка довезла злоумышленников до села Апрелевка, нападавшие вернули ей 5 млн рублей.

Об ограблении Коташенко стало известно 16 января. Нападавшие сымитировали ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин и заставили вернуться домой. Там злоумышленники забрали у женщины 100 млн рублей.

После этого они вместе с вдовой Градского уехали. При этом злоумышленники потребовали довезти их до Апрелевки, а после пересели в белый Mercedes и направились в сторону Москвы.

В МВД России сообщили, что по факту ограбления было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

17 января источник «Известий» рассказал, что кто-то из близкого окружения потерпевшей мог знать, что в доме Коташенко хранится крупная сумма денег. При этом в тот же день российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что вдову Градского ограбил кто-то из ближайшего окружения актрисы.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой.

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