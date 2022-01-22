Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы российского певца Александра Градского актрисы Марины Коташенко. По информации «Известий», речь идет о 25-летнем гражданине Таджикистана.

Известно, что всего нападавших было трое. Один из них успел скрыться в Казахстане, личность второго пока не установлена. О задержанном же известно, что он работал на рынке.

Кроме того, по предварительным данным, версия о том, что Коташенко сама могла подстроить нападение, не подтвердилась. Предположительно, после того, как девушка довезла злоумышленников до села Апрелевка, нападавшие вернули ей 5 млн рублей.

Об ограблении Коташенко стало известно 16 января. Нападавшие имитировали ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин и заставили вернуться домой. Там злоумышленники забрали у женщины 100 млн рублей.

В МВД России сообщили, что по факту ограбления было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

17 января источник «Известий» рассказал, что кто-то из близкого окружения потерпевшей мог знать, что в доме Коташенко хранится крупная сумма денег. При этом в тот же день российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что вдову Градского ограбил кто-то из ближайшего окружения актрисы.

Вместе с тем несколько подозрительных моментов в деле ограбления вдовы Градского обнаружил адвокат Сергей Жорин. Он проанализировал сообщения в СМИ и обратил внимание на то, что в течение почти семи часов вдове ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам, но этого ею сделано не было. Жорин также посчитал, что и поведение нападавших было непредусмотрительным и странным.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой в загсе.

Однако, по словам двоюродной сестры музыканта Натальи Градской, брак был недействителен, а ограбление вдовы подстроено. По ее словам, Коташенко придумала историю с ограблением по указанию неких «наставников».