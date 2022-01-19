Сестра Градского назвала его брак с Коташенко недействительным

Брак скончавшегося недавно российского певца Александра Градского с актрисой Мариной Коташенко был недействителен, а ограбление вдовы подстроено, заявила в эфире телеканала «Россия 1» двоюродная сестра музыканта Наталья Градская.

«Марина, успокойтесь ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на вас. Да и вообще, какая любовь двигала, если Саша умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире», — заявила Градская.

Она считает, что Коташенко придумала историю с ограблением по указанию неких «наставников». Градская убеждена, что никакого ограбления в действительности не было, а саму ситуацию назвала позорной.

«На воре и шапка горит. Молодая девчонка, еще не вступила в наследство, еще идет траур. Для меня эта ситуация просто позор. Ограбили ее на сто миллионов, прям, конечно!» — подчеркнула женщина.

Ранее, 17 января, российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что вдову Градского ограбил кто-то из ближайшего окружения актрисы. Продюсер надеется, что стражи порядка найдут злоумышленников.

Об ограблении Коташенко стало известно 16 января. Нападавшие имитировали ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин и заставили вернуться домой. Там злоумышленники забрали у женщины 100 млн рублей.

Кто-то из близкого окружения потерпевшей мог знать, что в доме Коташенко хранится крупная сумма денег, сообщил 17 января источник «Известий».

По некоторым данным, ограбление могло быть подстроено. Коташенко путается в показаниях при общении с правоохранителями, указал источник.

Как рассказал охранник поселка, в котором проживает вдова Градского, 16 января в салоне машины кроме Коташенко он никого не увидел.

Несколько подозрительных моментов в деле ограбления вдовы Градского ранее обнаружил адвокат Сергей Жорин. Он проанализировал сообщения в СМИ и обратил внимание на то, что в течение почти семи часов вдове ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам, но этого ею сделано не было.

Жорин также считает, что и поведение нападавших было непредусмотрительным и странным. Он уверен, что это преступление «будет раскрыто крайне оперативно».

В тот же день в МВД России сообщили, что по факту ограбления было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой в загсе.