Эксперт назвал падение рынка акций РФ «продажей» геополитических страхов инвесторов

Инвесторы на Московской бирже продают сейчас исключительно собственные геополитические страхи, а не какой-то реальный экономический фундамент, который за последний месяц абсолютно не изменился ни в лучшую, ни в худшую сторону. Об этом заявил «Известиям» Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, комментируя падение рубля и российского рынка акций в понедельник, 24 января.

Ранее в этот же день впервые с декабря 2020 года долларовый индекс РТС в ходе торгов снизился на 8,03%, опустившись ниже 1300 пунктов. Кроме того, курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года, а курс доллара поднялся более чем до 79 рублей впервые с ноября 2020-го. В Центробанке приостановили покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января и пообещали возобновить ее после учета фактической обстановки на финансовых рынках. В результате этой меры рубль отвоевал у доллара и евро около 90 копеек.

Индекс Мосбиржи терял в ходе торгов днем около 6%, обновив минимальные отметки 8 декабря 2020 года. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опускался на 0,09%, до $87 за баррель. Также акции российских эмитентов теряли от 2% до 12%, а Мосбиржа понизила границы ценовых коридоров некоторых дешевеющих акций. В минусе торговались расписки «ВКонтакте» (VK) — падение на 10,24%, акции «Аэрофлота» — на 7,65%, «Газпрома» — на 7,52% и ВТБ — на 6,75%.

Пушкарев допустил, что российские компании, товары и услуги которые ориентированы на внутреннее потребление, сейчас и не в лучшем положении для новых инвестиций, но «голубые фишки» российских компаний-экспортеров сырья «явно не будут испытывать в ближайшее время трудностей с извлечением своих сверхдоходов из очень благоприятной конъюнктуры мировых цен». Он подчеркнул, что угрозы санкциями им в этом не помешают, а значит, когда эмоции улягутся, котировки их акций тоже отыграют падение.

Кроме ухудшения геополитической ситуации, связанного с якобы готовящимся со дня на день «вторжением России на Украину», а также новостей об эвакуации из Киева членов семейств британского, американского и австрийского посольств, негативным фактором для Мосбиржи можно считать и резкую распродажу на Уолл-Стрит в США 21 января, плагает Пушкарев. Эта распродажа не связана с Россией, но она вызвана тревогами перед ближайшим заседанием Федрезерва по поводу возможных заявлений о скором подъеме в США процентных ставок.

«Индекс широкого рынка S&P 500 потерял в США в пятницу, 21 января, под закрытие 1,89%, а индикатор технологичных компаний Nasdaq и вовсе 2,72%. После низкого закрытия предыдущей недели в понедельник на азиатских и европейских торгах оба индекса продолжили по инерции снижаться еще глубже. При такой динамике отток капиталов с развивающихся рынков бывает практически неизбежным», — пояснил эксперт.

Экономист сообщил, что для улучшения ситуации на рынке России надо дождаться стабилизации на самых больших по объему мировых биржах: в США и Европе. Переломным моментом может стать дата, следующая за заседанием американского ФРС, четверг 27 января, но многое будет зависеть даже не от конкретных заявлений регулятора, а от намеков на будущее, которые даст глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции, считает экономист. До этой даты, по его словам, рынки могут продолжать снижаться и первые большие покупки на Мосбиржу тоже вряд ли придут раньше.

Специалист добавил, что повлияют на настроения международных инвесторов, в том числе и по отношению к их действиям в России, отчеты ведущих компаний Уолл-Стрит сразу из нескольких секторов, которые появятся к конце этой недели: отчитаются перед рынками Microsoft, Apple, Visa, Mastercard, Tesla, McDonalds, Chevron и Boeing.

Пушкарев рассказал, что, в зависимости от реакции западных рынков на свои отчеты, свободные средства инвесторов смогут вернуться и в российские активы — при позитивных сценариях это будет уже к началу февраля, при негативном — на месяц-два позднее.

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс», полагает, что как только новостной фон станет более спокойным, рубль и рынок продемонстрируют отскок.

Он отметил, что в понедельник маловероятно достижение отметки 80 парой USD/RUB. Реакция на геополитические новости, как правило, краткосрочная, сказал он «Известиям».

«Дальнейшая динамика будет в значительной степени зависеть от реакции в США на корпоративные отчеты. Эта неделя очень важная, результаты представят многие наиболее значимые компании из индекса Nasdaq. Я не исключаю, что после небольшого отскока рынок вновь перейдет к снижению — уже на фоне отрицательной динамики в США», — указал Ващенко.

По словам эксперта, если давление негативных факторов прекратится, а сезон отчетов будет хорошим, то, скорее всего, на этой неделе рынок будет в диапазоне 3200–3500 пунктов по индексу Мосбиржи.

Александр Джиоев, аналитик УК «Альфа-Капитал», назвал основной причиной падения российских биржевых индексов геополитической фактор. Он напомнил, что ранее в понедельник появились сообщения о том, что НАТО мобилизует свои вооруженные силы в в Востойной Европе. По его словам, это «ускорило уход капитала из российских активов, и когда это прекратится, сказать невозможно».

«Сейчас рынок полон эмоций, а эмоции — самый явный враг принятия правильных решений. Судя по объемом продаж также активно продают нерезиденты. Индекс Мосбиржи ожет снизится еще на 2–5% в зависимости от рыночных настроений», — полагает аналитик.

Ранее в понедельник опрошенные «Известиями» финансисты также связали падение курса рубля с геополитикой и информационными вбросами по Украине.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Также официальный представитель Кремля, заявил, что вокруг ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Песков уточнил, что напряжение усиливается не из-за России, а из-за действий США и НАТО, а также распространяемой ими информации.