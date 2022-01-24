Курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года

Курс евро в ходе валютных торгов превысил 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года, следует из данных Московской биржи 24 января.

Европейская валюта ускорила рост на 1,67%, до 89,335 рубля, на 13:56 мск.

В последний раз курс евро поднимался выше 89 рублей 1 декабря 2020 года.

К 11:20 мск курс евро вырос до 88,05 рубля, к 11:35 мск европейская валюта замедлила рост до 88,03 рубля. Доллар на 12:10 мск вырос до 78,22 рубля. На 12:06 мск курс американской валюты составил 78,01 рубля. В последний раз курс поднимался до такого значения 7 апреля 2021 года.

14 января старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова заявила «Известиям», что курс европейской валюты вырос на мировом валютном рынке в ответ на ослабление позиций доллара США: ожидается, что американский Федрезерв (ФРС) в этом году повысит процентную ставку в четыре раза, а не в два, как ожидалось прежде.

За день до этого экономист и преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько заявил, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро носит эмоциональный характер на фоне угроз санкций со стороны США. Он также подчеркнул, что сегодня доллар становится высокорискованным активом.