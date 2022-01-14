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Аналитик связала рост курса евро с планами ФРС США по повышению ставки

Аналитик Бодрова связала рост курса евро с планами ФРС США по повышению ставки
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Курс европейской валюты вырос за последние несколько дней на мировом валютном рынке в ответ на ослабление позиций доллара США: ожидается, что американский Федрезерв (ФРС) в этом году повысит процентную ставку в четыре раза, а не в два, как ожидалось прежде. Об этом рассказала «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» в пятницу, 14 января.

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«В этом свете евро в паре с рублем чувствует себя довольно уверенно. Кроме того, для «россиянина» заметно ухудшился геополитический фон, что вынудило его отступать, и евро здесь подорожал дополнительно», — сказала аналитик.

Ранее в этот же день в ходе торгов на Мосбирже курс евро превысил 88 рублей впервые с июля 2021 года. Стоимость доллара выросла на 0,53%, до 76,77 рубля. К 18:03 цена европейской валюты составила 87,13 рубля, американской — 76,20 рубля.

При этом динамика курса рубля практически не изменилась после новостей о перестановках в руководстве Банка России. Минимальный курс доллара США расчетами на «завтра» составил 75,525 рубля, максимальный — 76,915 рубля. Евро — 87,49 рубля.

Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, отметил, что евро укрепляется против рубля быстрее, чем доллар против российской нацвалюты, за счет роста европейской валюты к американской на Forex. Он также подтвердил, что укрепление евро к доллару идет на фоне снижения цен на казначейские облигации США из-за риска роста процентных ставок ФРС.

«Риск роста процентных ставок в США выше, чем в Европе, поэтому инвесторы выбирают активы, менее склонные к снижению цен. Снижение цен на облигации автоматически означает рост их доходности. Не очень выгодно держать в портфеле бумаги, которые падают в цене», — пояснил экономист.

Накануне фондовый рынок упал более чем на 2%. Стоимость доллара поднялась на 1,8% к закрытию предыдущей сессии, до 76,05 рубля. Российская национальная валюта подешевела на фоне заявления замглавы МИД России Сергея Рябкова 12 января о том, что Москва найдет альтернативы в случае введения Вашингтоном новых санкций.

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», также сообщил «Известиям», что фондовый рынок дестабилизировался из-за результатов переговоров России с США и НАТО.

Кроме того, председатель Федрезерва Патрик Харкер на последнем заседании заявил, что ожидается смена политики длительного периода низких ставок и ориентир на сокращение баланса американского регулятора. 13 января Харкер рассказал в интервью Financial Times о готовности поддержать три раунда повышения учетной ставки регулятора в этом году. ФРС идет на ужесточение монетарной политики для борьбы с инфляцией, которая достигла в США рекордного темпа с 1982 года.

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