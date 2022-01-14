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Курс рубля резко снизился по отношению к мировым валютам

Курс рубля 13 января снижался по отношению к мировым валютам
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Курс российского рубля во второй половине четверга, 13 января, резко снизился по отношению к мировым валютам, а фондовый рынок упал более чем на 2%.

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Индекс Мосбиржи днем 13 января падал на 2,04%, до 3752,03 пункта. При этом во время торгов падение достигало уровня 2,44%. К концу торгов индекс закрылся на отметке 3675 пунктов, потеряв 4% и откатившись до минимума с 24 декабря. Падение стало максимальным с апреля 2020 года.

На закрытии торгов долларовый индекс РТС достиг 1517 пунктов, почти на 6% ниже закрытия среды.

По данным Мосбиржи на 17:48 мск, евро вырос на 1,56 рубля — до 87,06 рубля.

По информации на 18:06 мск, доллар вырос на 1,8% к закрытию предыдущей сессии — до 76,05 рубля.

Предполагается, что рубль подешевел на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова 12 января — тогда он сказал, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых американских санкций.

Заявление Рябкова было сделано на фоне того, что группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. В частности, ограничения включают в себя запрет на операции с первичным и вторичным государственным долгом РФ.

Экономист и преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько заявил, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро носит эмоциональный характер на фоне угроз санкций со стороны США.

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